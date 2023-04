FUMETTI: NASCE IL FESTIVAL VALSASSINESE. SUBITO DUE OCCASIONI PER SCOPRIRE IL “GRRRIGNA COMICS” DI FINE MAGGIO

Data pubblicazione 19 Aprile 2023

BARZIO – Cresce la curiosità intorno al GRRRigna Comics, il primo festival diffuso del fumetto in Valsassina. Le date da segnare in calendario sono venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio.

L’evento proporrà incontri con disegnatori, autori, sceneggiatori ed editori provenienti da tutta Italia, oltre che laboratori tematici gratuiti per diverse fasce d’età. I luoghi scelti per gli appuntamenti sono diversi, si tratta sia di spazi istituzionali sia di spazi informali, resi accoglienti e curiosi da scoprire grazie alla collaborazione intrapresa con le scuole di Cremeno e Introbio.

Il GRRRigna Comics è ideato da La Fucina – Associazione Culturale APS.Il programma riserverà tante sorprese e nel dettaglio verrà svelato a breve, per l’occasione è stato infatti ideato un prefestival: due appuntamenti cultural-culinari durante i quali incontrare alcuni degli ospiti del GRRRigna Comics.

Il primo evento è sabato 22 aprile a Concenedo, frazione di Barzio, al chiosco Al68. Protagonista sarà il tramezzino, o meglio “L’Arte del Tramezzino” come la racconta e illustra Stefano Togni, in arte Sert, che dialogherà con lo chef de La Locanda di Mirò. A seguire non mancherà una degustazione di combinazioni originali.

Secondo appuntamento del prefestival venerdì 28 aprile al ristorante Esposito di Barzio. Sarà l’occasione per sperimentare il menu fumettistico pensato dallo chef Nicola Esposito (dalle patole dei Puffi ad una interpretazione dei gusti di Tex) il tutto in compagnia della matita satirica de “Il Griso” Luca Galimberti.

