PREMANA, BIMBA MORSA DA UN CANE AL VOLTO: MEDICATA AL ‘MANZONI’

Data pubblicazione 25 Aprile 2023

PREMANA – Il grave episodio di cronaca martedì mattina intorno alle 11 all’Alpe Zuc, dove è intervenuto anche l’elisoccorso di Como in aiuto a una bimba di 4 anni aggredita da un cane che l’ha morsicata al volt,o procurandole ferite valutate da “codice giallo” (condizioni mediamente critiche.

La piccola, in gita coi genitori, stava giocando quando il cane, per motivi non ancora chiariti, l’ha morsa vicino a un orecchio; elitrasportata all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, qui è stata medicata e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Spetta ora ai Carabinieri indagare su quanto accaduto.

RedCro