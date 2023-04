GLI OPEN DAY DELL’ASD ‘STELLA ALPINA’ DEDICATI A VOLLEY E CALCIO

Data pubblicazione 27 Aprile 2023

CREMENO – La ASD Stella Alpina organizza gli Open Day di volley e gli Open Day calcio, dedicati a ragazze e ragazzi nati dal 2007 al 2014.

Dall’8 maggio al 5 giugno al palazzetto dello Sport di Barzio, tutti i lunedì dalle 18:30 alle 20:30 si terranno gli Open Day volley dedicati alla categoria Allieve per le nate nel 2007, 2008 e 2009. Dal 2 maggio al 6 giugno nella Palestra delle scuole medie di Cremeno, Open Day per le ragazze nate nel 2010 e 2011, tutti i martedì dalle 18:30 alle 20:30. Quindi Open Day per le classi 2012, 2013 e 2014 dal 3 al 31 maggio ancora al Palazzetto dello Sport di Barzio dalle 17 alle 18.

Si passa poi al calcio. Per la categoria Allievi (2007, 2008 e 2009) appuntamento il 20 aprile e tutti i lunedì e i giovedì di maggio al Campo Oratorio di Cremeno dalle 17:30 alle 19. La categoria Ragazzi (2010, 2011, 2012 e 2013) il 17 aprile e tutti i lunedì e i giovedì di maggio sempre al Campo Oratorio di Cremeno ancora dalle 17:30 alle 19.