TACENO. AL BIORCA UNA ‘BIBLIOTECA RIBELLE’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI

Data pubblicazione 27 Aprile 2023

TACENO – Inaugurata il 25 Aprile, Festa della Liberazione, la “biblioteca ribelle” del centro sportivo Biorca di Taceno. Una libreria a disposizione di tutti, dove chiunque può prendere o depositare libri, posta al centro sportivo luogo di convivialità per eccellenza e che in questo modo possa favorire anche la cultura, lo scambio di idee e la crescita del pensiero.

Ad ispirare l’iniziativa una conversazione tra Rossana Pomi, ex insegnante, e Angelo Pavoni, presidente dell’Anpi sezione Valsassina. Subito ben accolta dal sindaco Alberto Nogara, si è aggiunta anche la collaborazione degli Alpini di Taceno.

“La chiamerei – racconta Pavoni – ‘libreria partigiana’ perché è un po’ ribelle, sta al di fuori del sistema bibliotecario classico. Chiunque può prendere un libro in prestito in modo molto semplice: prende il libro e lui stesso scrive su un foglio prestampato data, nome e titolo, e tutti possono donare libri che ritengono meritevoli di entrare a fare parte di questa iniziativa. Ringrazio per la collaborazione anche Giancarla e Marco che hanno messo a disposizione un angolo del loro locale. Come Anpi doniamo due libri: Valsassinesi internati nel III Reich e Quarto libro nero ribell, il diario del Tenente Todeschini, per ricordare che i libri e la lettura sono il più potente strumento di libertà e questi due volumi sono un’autentica testimonianza della lotta per la libertà”.