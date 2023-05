QUESTA SERA A PASTURO CONSIGLIO COMUNALE, TUTTO SU TEMI DI BILANCIO

Data pubblicazione 19 Maggio 2023

PASTURO – La cittadinanza di Pasturo è invitata a intervenire alla riunione del consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione, seduta pubblica, per questa sera, venerdì 19 maggio alle 20:45 nell’aula consiliare del paese.

All’ordine del giorno di oggi la trattazione di quattro argomenti, tutti variamente collegati ai temi del bilancio.

Eccoli, nel dettaglio:

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

2) RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 13/05/2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025.

3) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 – LAVORI DI SOMMA URGENZA – CUP: J61J23000750006.

4) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

RedPas