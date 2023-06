CALCIO: 11 GOL NELLA SESTA SERATA DEL TORNEO ‘DÖL CHILE’ A MARGNO

Data pubblicazione 17 Giugno 2023

MARGNO – Serata “frizzante” e con molte marcature quella disputata venerdì a Margno in occasione della sesta giornata dell’edizione 2023 del torneo di calcio “Döl Chile”, manifestazione calcistica alla memoria di Achille Gobbi (foto a destra), sportivo del posto scomparso prematuramente.

Sono state 11 stavolta le reti complessive nei due match in programma ieri sul terreno dell’oratorio di Margno.

In campo prima Baby e company vs Diego arredamenti e nel secondo incontro in calendario Sterilstarna contro Inazuma Eleven.