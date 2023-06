SPESE SOCIALI, CREMENO NON CI STA: “CORNUTI E MAZZIATI. ABBIAMO IL CAS DI MAGGIO E CI PENALIZZANO SULLE TUTELE…”

Data pubblicazione 20 Giugno 2023

CREMENO – Non l’ha presa bene Pier Luigi Invernizzi: il sindaco di Cremeno ha letto i nostri articoli sulla riunione in Comunità Montana e a nome del suo Comune (assente per un inconveniente all’assemblea di ieri) fa sapere che non ha gradito la rimodulazione delle percentuali “solidali” di rimborso dei costi per gli affidi dei minori.

“Ci sono Comuni che ricevono il 60-70%, a noi che già ci facciamo carico del Cas alle Casere viene riconosciuto solo il 30%. Eppure abbiamo già una spesa per abitante di 33,50 euro, ne vengono aggiunti altri 4 a testa per tutti. Così non va bene”.

“Oggi – prosegue Invernizzi – siamo in contatto con Manila Corti (responsabile Gestione associata per i servizi alla persona dell’Ambito di Bellano, ndr), speriamo che la previsione fatta ieri venga modificata e che comunque i vari impegni per ammortizzare la situazione portino ad abbassare il peso per i Comuni, tutti, di questa partita. I costi per il Sociale stanno esplodendo e diventano un problema importante per i piccoli paesi; io non dico che dobbiamo venir meno alle nostre responsabilità (anche perché siamo obbligati…) però le questioni vanno affrontate con attenzione, per tutti”.

RedPol