SABATO ‘VALDACORDA BEACH VOLLEY’ AL PARCO DELLE CHIUSE DI CASARGO

Data pubblicazione 22 Giugno 2023

CASARGO – Palleggi, battute e schiacciate promettono di animare questo sabato il Parco delle Chiuse di Casargo dove torna in scena il torneo di beach volley griffato “Marino 5 spritz”, nome del gruppo di amici che ormai da qualche anno è con successo alla regia della manifestazione. Nell’organizzazione a fianco dei “Marino”, che possono essere considerati specialisti dei tornei outdoor di pallavolo e dei relativi momenti di festa, anche il settore Volley dell’Associazione sportiva di Premana e la Pro loco di Casargo che invece curerà il punto ristoro per l’intera giornata.

DA VN/L’EVENTO DELLO SCORSO ANNO:

Il torneo si disputerà sul campetto di beach volley del Parco delle Chiuse che proprio l’anno scorso venne inaugurato dalle partite del torneo,; anche quest’anno le sfide si preannunciano combattutissime per una competizione decisamente “on fire”.

L’appuntamento è quindi per sabato alle “Chiuse” per l’evento di festa che in Alta Valle è solito salutare l’inizio dell’estate con allegria e in amicizia.