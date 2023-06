MOGGIO: “AL CENTRO SPORTIVO BEN 50 OMBRELLONI, NESSUNO VERRÀ LASCIATO AL SOLE”

Data pubblicazione 23 Giugno 2023

In qualità di gestore del centro sportivo di Moggio tengo a far chiarezza sulla lettera pubblicata dal sig Enrico Monti in riferimento all’apertura di quattro ombrelloni.

Su una struttura in cui di ombrelloni ce ne sono una cinquantina ovviamente tutti aperti, si fa riferimento ai quattro ombrelloni posti su delle panchine adiacenti al palazzetto polifunzionale in cui sono attivi dei lavori di messa in sicurezza della struttura e di cui non è possibile al momento appunto utilizzare la zona come sempre fatto.

Da vent’anni ormai gestisco questo impianto che con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Moggio abbiamo sempre cercato di migliorare in tutti i suoi aspetti sia logistici che organizzativi garantendo a tutti i visitatori sempre nuovi servizi e proposte.

Proprio per questo ci tengo a fare questa precisazione nei confronti di tutte quelle persone che ad oggi si sono operate a rendere questo spazio sempre più funzionale.

Siamo ben disposti a dare ogni tipo di spiegazione e risposta a tutte le persone che hanno bisogno di informazioni o delucidazioni della nostra struttura, ma non accetto che siano pronunciate inesattezze o non verità da persone non informate sulla realtà dei fatti, diffidando ogni dichiarazione falsa e senza finalità se non quella di farsi luce con una polemica del tutto inutile e sinceramente senza senso.

Mirco Pasquini