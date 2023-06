VIDEO DA BARZIO. VIA CANTELIBERTO SI SGRETOLA “DAL SINDACO UN SORRISO”

Data pubblicazione 27 Giugno 2023

BARZIO – “Ci han fatto un sorriso e risposto non abbiamo i soldi“. Così i residenti di via Canteliberto raccontano di essere stati trattati dal Comune di Barzio all’ennesima preghiera di intervenire sulla strada comunale che, senza manutenzioni da anni, continua nel suo processo di sgretolamento.

Era l’ottobre scorso quando per la prima volta i residenti di via Canteliberto si rivolsero a Valsassinanews. Si era nel pieno degli annunci di Palazzo Manzoni e Regione Lombardia per la realizzazione della nuova strada per la funivia, ribattezzata in paese “autostrada” e avversata da oltre mille firme raccolte nelle sole settimane estive. La discussa nuova strada avrebbe tagliato proprio i prati che donano tranquillità alla località Canteliberto, eppure tutti i giorni chi abita o lavora in zona doveva fare i conti con lo sgretolamento della via di casa.

Passati i mesi e avendo assistito alle dovute riasfaltature delle vie centrali del paese, da via Canteliberto si accendo un nuovo alert per ricordare che anche la periferia ha gli stessi diritti del centro. Ma ben poca solidarietà si è ricevuta se, come testimoniano residenti e villeggianti di via Canteliberto, dal Comune si è ricevuto solo un compassionevole sorriso.

Ecco il video realizzato dai residenti e fatto pervenire alla nostra redazione: