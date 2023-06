Data pubblicazione 28 Giugno 2023

PASTURO – Consiglio comunale di Pasturo convocato per questa sera, mercoledì 28 giugno, alle 21 in sessione straordinaria. Nel palazzo municipale sarà l’occasione per discutere – e con tutta probabilità approvare – la proposta preliminare per la rigenerazione urbana del compendio immobiliare “ex area Pigazzi Reti Srl” proposto dalla immobiliare milanese S.C. Evolution Spa. All’ordine del giorno anche una variazione al bilancio di previsione.