BOBBIO E ARTAVAGGIO: SEMPRE PIÙ DIVERTIMENTO CON LE FUNIVIE IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI

Data pubblicazione 2 Luglio 2023

BARZIO – Da sabato 1 luglio le funivie dell’Altopiano sono in servizio tutti i giorni.

L’impianto di Moggio con destinazione i Piani di Artavaggio rispetterà sempre l’orario 8.30-12.15 e 13.30-17.30; la cabinovia che collega Barzio ai Piani di Bobbio invece, nel mese di luglio garantirà quattro corse giornaliere dal lunedì al venerdì (8.15, 10.15, 11.45, 16.45) mentre avrà corse continuative il sabato e la domenica (8.30-12.15 e 13.30-17.30). Orario quest’ultimo, che sarà in vigore poi tutti i giorni dal 1 al 27 agosto.

I Piani di Bobbio sono luogo di partenza per escursioni dalle più semplici a quelle per esperti, e offrono inoltre la possibilità di piacevoli pedalate con le biciclette del noleggio B-Rent lungo i due anelli ‘Bobbio’ e ‘Pequeno’.

Infine, con l’intensificarsi delle corse estive si anima ai Piani di Bobbio, si anima anche l’area bimbi: uno spazio riservato ai più giovani dove divertirsi nella natura potendo approfittare delle discese in velocità del BobbioTube oppure giocando, da soli o in compagnia, con la fantastica pista delle biglie, una struttura in legno con rettilinei, percorsi sonori, cunicoli e trappole.