SONDAGGIO VN: ELEZIONI, OPINIONI DIVERSE SUL POST VOTO DI GIUGNO

Data pubblicazione 23 Maggio 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione della ormai classica consultazione on line di Valsassinanews ci siamo occupati delle imminenti elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni del nostro territorio (ben 12 solo in Valle). Pensate che cambierà qualcosa? Avete perso interesse nella politica tanto da non andare a votare?

Primo dato: pochi i voti espressi. Poi, l’esito che in linea generale è all’insegna della sfiducia: voce relativamente più scelta (col 37%) “No, la solita sbobba“, a cui si aggiunge il 14% ottenuto da “È sempre il classico magna-magna” mentre il 9% del campione ha dichiarato “Non vado a votare“. Di contro, “Prevedo cambiamenti” conquista il 36%.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine giovedì 30 maggio e riguarda ancora le elezioni in programma l’8 e 9 giugno. La domanda ai lettori, relativa a questo passaggio alle urne, è legata al “ritorno” delle sfide a due tra candidati sindaci.

ELEZIONI NEI COMUNI, CAMBIA QUALCOSA A GIUGNO? No, la solita sbobba (37%, 89 Voti)

Sì, prevedo cambiamenti (36%, 87 Voti)

È sempre il classico magna-magna (14%, 33 Voti)

Non vado a votare (9%, 21 Voti)

Non ho le idee chiare (5%, 12 Voti) Totale votanti: 242

