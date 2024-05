ELEZIONI DI GIUGNO, GIOCA AL TOTOSINDACI: CENE IN PREMIO E C’È L'”1-X-2″

Data pubblicazione 26 Maggio 2024

VALSASSINA – Torna l’iniziativa ludico/politica già lanciata nel 2014 e 2019 da VN per “sondare” i pronostici dei nostri lettori in vista di una tornata elettorale densa come quella in programma l‘8 e 9 giugno prossimi: il TOTOSINDACI.

Quest’anno prima di tutto una grade novità: non più solo la scelta tra due candidati o il quorum sì/no ma anche il segno “X” come nella più tradizionale, vecchia schedina del Totocalcio. Il pareggio, nel nostro caso, è fissato nel caso di uno scarto tra i candidati inferiore agli 8 punti percentuali: in pratica, se pensate che tra i due candidati sindaco in un determinato Comune finirà con un esito superiore all’8%, indicherete “1” o “2” a seconda del nome del presunto vincitore; se invece ritenete che l’esito sarà stretto, ovvero al di sotto del 54-46% per uno dei due papabili sindaci, segnerete una “X“ nella schedina di VN.

Più semplice nei Comuni “monolista”: qui se si recherà alle urne almeno il 60% degli aventi diritto al voto scriverete “1”, se pensate che il minimo richiesto del 40% non sarà raggiunto allora “2” e infine se prevedete una partecipazione tra il 40 e il 60% scriverete “X”.

Esempi:

Comune con due liste

Tizio VS Caio

Se immaginate vittoria di Tizio o Caio con oltre l’8% di vantaggio (dal 54,01% in su) = 1 se Tizio e 2 se Caio.

Se pensate a uno scarto più stretto tra i due (es: 53%-47%) = X.

Comune monolista

Votanti dal 60% in su = segno 1; tra il 40 e il 59,99% = segno X, dal 40% in giù = 2.

Tra chi avrà ottenuto più punti estrarremo due cene in altrettanti locali valsassinesi.

Di seguito la “schedina”, da inviare all’email redazione@lecconews.lc entro le 23:59 del 7 giugno (indicate nel soggetto TOTOSINDACI):

BARZIO

1 Andrea Ferrari, X scarto sotto l’8%, 2 Giovanni Arrigoni Battaia



CASARGO

1 Antonio Pasquini, X scarto sotto l’8%, 2 Giovanni Pasquini



CASSINA VALSASSINA

1 Votanti sopra il 60%, X votanti tra 40 e 59,99%, 2 dal 39,99% in giù



CORTENOVA

1 Sergio Galperti, X scarto sotto l’8%, 2 Giancarlo Benedetti



INTROBIO

1 Adriano Airoldi X scarto sotto l’8% 2 Silvana Piazza



MARGNO

1 Votanti sopra il 60%, X votanti tra 40 e 59,99%, 2 dal 39,99% in giù



MOGGIO

1 Votanti sopra il 60%, X votanti tra 40 e 59,99%, 2 dal 39,99% in giù



PAGNONA

1 Votanti sopra il 60%, X votanti tra 40 e 59,99%, 2 dal 39,99% in giù



PARLASCO

1 Dino Pomi, X scarto sotto l’8%, 2 Enrico Bianchini



PASTURO

1 Pierluigi Artana, X scarto sotto l’8%, 2 Guido Agostoni



PRIMALUNA

1 Mauro Artusi, X scarto sotto l’8%, 2 Walter Melesi



TACENO

1 Votanti sopra il 60%, X votanti tra 40 e 59,99%, 2 dal 39,99% in giù

.

NB in caso di più vincitori con punteggi a pari merito, prevarrà quanti avranno inviato la “schedina” per primi