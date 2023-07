CALOROSA ACCOGLIENZA BALLABIESE AI ‘GEMELLI’ FRANCESI DI HILLION

Data pubblicazione 3 Luglio 2023

BALLABIO – Sono arrivati alle 16:45 a Ballabio con un autobus Gran turismo i 18 ragazzi francesi tra i 12 e i 16 anni accolti con calore da numerosi ballabiesi – non solo appartenenti alle famiglie che li ospiteranno in paese durante il loro soggiorno che si concluderà sabato prossimo. A fare gli onori di casa assieme al sindaco Giovanni Bruno Bussola, alla vicesindaca Paola Crotta e a numerosi esponenti della giunta, la presidente del Comitato Gemellaggi Cristina Ripamonti che in un perfetto francese ha ricevuto e smistato alle famiglie di Ballabio i giovanissimi ragazzi e ragazze francesi. Famiglie del paese con ragazzi coetanei degli hillionesi felicissime di accoglierli tra loro.