IL CLASSICO INIZIO DI SETTIMANA SULLA BALLABIO-RESINELLI, CON UN TIR “INCASTRATO” ALLA EX STANGA

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

BALLABIO – Ennesimo episodio della lunga saga del navigatore satellitare che manda i camion verso i Piani dei Resinelli, stamattina a Ballabio Superiore, nella zona della ex ‘Stanga’ – dove un grosso autoarticolato (probabilmente indotto all’errore dalle indicazioni tecnologiche sbagliate) – si è trovato in difficoltà e ha dovuto compiere una lunga serie di operazioni al volante per riuscire a “liberarsi”…

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE MANOVRE SU BALLABIO NEWS: