INTROZZO/I RAGAZZI DI ‘LIVING LAND’ RIPULISCONO IL PARCO GIOCHI

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

VALVARRONE – Dal 17 al 28 luglio va in scena a Valvarrone l’iniziativa ‘Util’estate’ all’interno del progetto Living Land. Un’opportunità per i giovani nati negli anni dal 2001 al 2008 che vivono a Valvarrone.

E una decina di ragazzi di Living Land si sono trasformati in ‘angeli del fango’. Dopo i gravi danni causati dall’alluvione del 4 e 5 luglio, i giovani hanno ripulito il parco giochi di Introzzo. Inoltre svolgeranno in generale interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree pubbliche.

Le attività si svolgeranno da lunedì a venerdì per un totale di 32 ore settimanali di lavoro. ‘Util’estate’ è organizzato dal Comune di Valvarrone in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano. Al termine dell’esperienza, a ogni partecipante verrà riconosciuto un compenso in buoni acquisto spendibili in alcune realtà commerciali del territorio.

Federico Sala