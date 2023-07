PREMANA, AFFIDATO PER 190MILA € L’AMPLIAMENTO DEL RESORT IN ARIALE

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

PREMANA – Con apposita determina rilasciata dell’area tecnica comunale di Premana è stato definitivamente affidato, ad una impresa di costruzioni di Milano per un impegno economico di 189.058,63 euro, l’incarico per l’intervento di ampliamento della struttura ricettiva turistica sita in Comune di Casargo località Alpe Ariale.

Intervento che determinerà la chiusura delle campate della tettoia esistente, sinora destinata a “sosta” estiva per il bestiame, trasformandola in alloggi con bagni al servizio degli ospiti, potenziando e ampliando così gli attuali servizi di ristoro offerti agli escursionisti. Il fabbricato dell’Alpe Ariale di proprietà del Comune di Premana, risulta inserito in zona dove è presente il diritto di Uso Civico.

La trasformazione del compendio turistico si concretizzerà grazie al contributo economico ottenuto dalla partecipazione al bando della Regione Lombardia “ALL-Attrattività locale Lombardia” che si inquadra nel disegno più ampio di investimenti pubblici finalizzati al recupero di edifici pubblici da destinare alla attrattività turistica e alla promozione e valorizzazione ambientale alpina, in ottica di marketing territoriale.

Il progetto presentato dagli amministratori premanesi, supportati con uno specifico mandato affidato ad una competente società di consulenza, al debutto nell’incarico è stato ritenuto meritevole di accoglienza ed ha ottenuto il contributo economico che ha portato nelle casse municipali 150.000 euro. Quota importante ma non sufficiente a coprire l’intero importo del quadro economico programmato per l’intervento di potenziamento della struttura turistica che prevede la realizzazione di camere con servizi da assegnare al gestore e due alloggi con servizi da destinare all’accoglienza dei turisti e degli escursionisti che desidereranno pernottare in alpeggio.

La copertura monetaria mancante, che va ad unirsi ai rilevanti investimenti comunali sostenuti per il ripristino degli impianti tecnologici necessari e funzionali alla riabilitazione e conduzione della struttura alpestre, sarà onorata con un prestito ordinario di durata pluriennale dell’importo di 75.000 euro contratto dagli amministratori municipali per sovvenzionare questo specifico investimento e che sarà estinto con le imposte che verseranno nei prossimi decenni i contribuenti del borgo dell’alta valle.

RedPre