40 ANNI DI VIGNETTE CON L’ALGORITMO NEL SANGUE. UN NUOVO LIBRO ILLUSTRATO DI PAOLO CAGNOTTO

Data pubblicazione 27 Luglio 2023

INTROBIO – Pubblicata una nuova iniziativa editoriale di Paolo Cagnotto: in un volume di 94 pagine sono racchiuse 101 vignette dedicate all’algoritmo. Disponibile solo su Amazon in formato cartaceo o scaricabile su Kindle, il volume verrà presentato al pubblico giovedì 10 agosto a Villa Carnevali di Maggio, frazione di Cremeno, in una conversazione tra l’autore e gli ideatori del GRRRigna Comics, primo festival diffuso del fumetto in Valsassina.

“Un medico con camice bianco e farfallino, con un siringone in mano, un cuoco che sta mescolando uno “zuppone” non si sa di cosa, un personaggio al ristorante che trova un “algoritmo” nella minestra… Una serie di situazioni paradossali dove l’algoritmo entra proprio in tutte le salse, come il prezzemolo… a sostituire luoghi comuni o situazioni al limite dell’irriverenza… È questo – spiega Leonardo Radogna nella prefazione del libro – il frutto di 40 anni di vignette di Paolo Cagnotto, vignettista satirico per “divertimento”, come “lavoro per la pensione”, come dice spesso. In quest’opera tutta disegnata e “ridoppiata” ci sono vignette apparse per la prima volta alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. La mano, lo stile è sempre quello, riconoscibile, dei suoi personaggi grotteschi che, come confessa, ha conosciuto veramente e li ha riportati con la sua matita su carta oppure, prima li ha disegnati e poi li ha incontrati nella realtà. Dalle prime vignette realizzate con i pantoni e poi rifinite con la china (il rapidograph), a quelle intermedie, sempre curate, disegnate in pennarello nero, digitalizzate e colorate con l’ausilio di photoshop, fino alle ultime, iniziate nel periodo del Covid, attuali con tanto di mascherina sul volto: uno schizzo veloce, colorato leggermente con sfumature di grigio, giusto per dare un po’ di volume, e una nuvoletta colorata di azzurro o rosa a seconda di chi “parla”. Una carrellata di personaggi e situazioni che puntellano una carriera parallela dell’autore che si è occupato di comunicazione, giornalismo, cinema, ma che dimostra come il tratto sulla carta di un venticinquenne non si discosta molto dopo quarant’anni. Sarà per l’algoritmo che l’autore ha nel sangue?”

“Che cos’è un algoritmo? È una domanda che ho posto ad una trentina di persone – rivela Paolo Cagnotto -, un piccolo campione di umanità fra professioni, ceto, sesso ed età. Solo un decimo ha risposto subito e correttamente dicendo: “una sequenza di dati”. Una giovane casalinga, un ragazzetto di terza media e un operatore ecologico… Gli altri si sono un po’

arrampicati sui vetri: professionisti, avvocati, laureati e sportivi, anche informatici. “Roba da internet…”; “Quando cerchi con Google…”; “Non l’ho mai capito…”; “Piccoli animaletti che vedi solo al microscopio…”. Quindi ho pensato ad applicarli all’uso comune sostituendoli alle vere entità che di solito ci sconvolgono la vita. Per fare questo mi sono avvalso dei personaggi delle mie vignette. Alcuni sono presi dalla vita reale e reinterpretati secondo il mio modo di vederli. Altri sono stati proprio inventati sulla carta col tratto umoristico e grottesco. Personaggi che poi incontro per strada o sui mezzi pubblici o negli eventi, quando poi li osservo più da vicino mi chiedo sempre stupito… Ma questo l’ho disegnato prima io o viceversa? Il più delle volte non è “viceversa”. Significa che ho l’algoritmo nel sangue?”

PAOLO CAGNOTTO

Paolo Cagnotto è nato a Milano nel 1956, al termine degli studi nel campo della comunicazione (grafica, pubblicità, giornalismo e cinema) e delle esperienze professionali più giovanili presso case editrici, studi grafici ed agenzie di pubblicità, nei primi anni Ottanta è uno dei primi ad abbandonare la metropoli per trasferirsi nel lecchese, in Valsassina, dove vive e lavora attualmente.

Dal punto di vista artistico, dopo aver iniziato con tecniche diverse, dal collage fotografico al disegno, dalle caricature alle illustrazioni a pantone, sceglie la linea a lui più congeniale, quella umoristica, dove i personaggi e le situazioni vivono in un loro mondo grottesco che li rende indistinguibili. La specializzazione viene dall’uso di pantoni e china, per meglio esprimere tutte le sfumature necessarie a far vivere i soggetti, indirizzato più propriamente all’editoria, negli ultimi tempi ha associato ai propri lavori anche situazioni pittoriche, ricavate dal graphic computer, che permette maggiormente l’immediatezza e la ripetitività dei soggetti. Abbina spesso la grafica alle proprie illustrazioni utilizzando tecniche miste. Non tralascia sperimentazioni con abbinamenti fotografici e fotoritocchi. E’ autore di situazioni con alcuni personaggi fissi, quali “Daniele il bamboccione”, che è stato pubblicato su quotidiani nazionali e magazine web ed ha un suo profilo Facebook, oppure il “Barman Sergio dello Yacht Club”. Autore di mascotte e personaggi antropomorfi, il suo settore privilegiato è quello umoristico. Ha collaborato con alcune vignette anche al settimanale 7.