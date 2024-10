CALCIO: SIPOS LANCIA IL PRIMO LECCO TARGATO VOLPE. 1-0 SULL’ALCIONE

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

LECCO – Esordio in panchina, anzi in tribuna vista la squalifica, per mister Volpe, per la prima volta alla guida della Calcio Lecco nella 12ª giornata di campionato. Ospite al Rigamonti-Ceppi è l’Alcione. Il nuovo allenatore bluceleste riparte dall’ossatura della squadra, col tridente Galeandro–Tordini–Sipos in attacco nel 4-3-1-2. Stesso modulo per gli ospiti.

Supremazia lariana nei primi minuti di gioco. Il Lecco si fa vedere subito con Ionita che, innescato da Galeandro, non arriva al tiro da ottima posizione. Lo stesso Galeandro al 10′ vede il suo diagonale respinto in corner da Bacchin, attento anche sul colpo di testa successivo di Ionita…