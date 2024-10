COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E TUTTI I SANTI: LE FUNZIONI IN VALSASSINA

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

VALSASSINA – La memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della resurrezione: quello che è stato confessato, creduto e cantato nella celebrazione delle singole esequie viene riproposto qui, in un unico giorno, per tutti i morti.

La morte è un passaggio, una pasqua, un esodo da questo mondo al Padre: per i credenti essa non è più enigma ma mistero, perché inscritta una volta per tutte nella morte di Gesù, “il figlio di Dio che ha saputo fare di essa in modo autentico e totale un atto di offerta al Padre”.

I momenti di preghiera e benedizione delle tombe in Valsassina del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre:



UP PREMANA E PAGNONA



Giovedì 31 ottobre

A Premana: E’ sospesa la S. Messa del mattino.

S. Messa Vigiliare alle ore 18.00

A Pagnona: S. Messa Vigiliare alle ore 17.00.



Venerdì 01 Novembre – TUTTI I SANTI

A Premana: S. Messa alle ore 8.00. S. Messa solenne alle ore 11.00; S. Messa alle ore 18.00.

Ore 14.30 in chiesa parrocchiale: celebrazione del Vespero. Seguirà la processione al Cimitero.

Dopo la processione apre l’oratorio, dove ci saranno alcuni giochi organizzati dagli animatori per tutti i ragazzi (in caso di maltempo: film in S. Rocco).

A Pagnona Ore 10.00 S. Messa solenne.

Ore 14.30 in chiesa parrocchiale: celebrazione del Vespero. Seguirà la processione al Cimitero.



Sabato 02 Novembre – commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI

A Premana S. Messe: Ore 08.00 in chiesa parrocchiale (secondo le intenzioni del Papa); Ore 10.00 al Cimitero (per tutti i fedeli defunti); Ore 18.00 in chiesa parrocchiale (per i Sacerdoti e le Religiose defunti).

Ore 17.30 in chiesa parrocchiale: recita del S. Rosario.

A Pagnona Ore 15.00 S. Messa al cimitero (per tutti i fedeli defunti).

Per aggiornamenti eventuali http://parrocchiapremanapagnona.wordpress.com/



UP CASARGO, MARGNO CON CRANDOLA, INDOVERO CON NARRO

Giovedì 31 ottobre – Vigiliari

ore 17:00 Crandola

ore 18:15 Margno

ore 20:15 Casargo



Venerdi 1 novembre – Giorno dei Santi



ore 08:45 Santa Messa a San Martino

ore 10.00 e 18:00 Santa Messa a Casargo

ore 11.00 Santa Messa a Margno

ore 18.00 Santa Messa a Casargo

ore 14:00 Vespri e processione al cimitero San Martino



ore 15:00 Vespri e processione al cimitero Casargo

ore 15:30 Vespri e processione al cimitero Margno



Sabato 2 novembre – Ricordo dei defunti



ore 9.00 messa cimitero di San Martino

ore 10.30 messa cimitero Margno

ore 15:00 messa cimitero Casargo

– Casargo: Ore 20.15 S. Messa e Processione al Cimitero

– Margno: Ore 20.15 S. Messa e Processione al Cimitero



C.P. MADONNA DELLA NEVE

Giovedì 31 ottobre

ore 15.30 Cortenova confessioni

ore 16.00 Introbio confessioni

ore 16.30 Primaluna confessioni

Venerdì 1 novembre

ore 8.00 Introbio S. Messa

ore 9.30 Primaluna S. Messa e processione al cimitero

ore 10.00 Taceno S. Messa e processione al cimitero

ore 10.00 Cortenova S. Messa

ore 11.00 Introbio S. Messa

ore 11.15 Parlasco S. Messa e processione al cimitero

ore 14.00 Cortabbio Vespero e processione al cimitero

ore 15.00 Bindo Vespero e processione al cimitero

ore 15.00 Introbio Vespero e processione al cimitero

ore 15.30 Cortenova Vespero e processione al cimitero

ore 18.30 Primaluna S. Messa

Sante Messe al cimitero – sabato 2 novembre

ore 9.00 Bindo al cimitero

ore 10.00 Parlasco al cimitero

ore 10.00 Cortabbio al cimitero

ore 10.30 Taceno al cimitero

ore 15.30 Introbio al cimitero

ore 15.30 Primaluna al cimitero

ore 15.30 Cortenova al cimitero

Essendo sabato le messe pomeridiane sono considerate come domenicali.

CANALE WHATSAPP

CP MARIA REGINA DEI MONTI

GIOVEDI 31 OTTOBRE

BARZIO e PASTURO

18,00

CASSINA

17,15

CREMENO

18,30

MOGGIO

19,30

MAGGIO

20,00



VENERDI 1 NOVEMBRE – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

BARZIO

7,00 – 10,30 – 18:00

8,00 Messa al Carmelo

19:15 Concenedo messa e processione al cimitero

CREMENO

11:30 San Giorgio

17:30 Noccoli

MOGGIO

11,00 alla Culmine.

09:30 – 18,30 in parrocchia a Moggio

MAGGIO

10:00 – 18.30 Chiesa

PASTURO

08.30 Baiedo

10.00 – 18.00 s. Eusebio



SABATO 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI



08:00 Monastero Carmelo

10:00 Barzio – Cremeno – Maggio – Moggio – Pasturo (Cimitero)

15:00 Moggio (Cimitero)

Per eventuali aggiornamenti http://www.mariareginadeimonti.it/