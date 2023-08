ANCORA UN INCIDENTE IN MONTAGNA: SOCCORSI IN ATTO AL LARES BRUSÀA

Data pubblicazione 7 Agosto 2023

CRANDOLA VALSASSINA – Dopo l’episodio di cronaca che ha visto protagonista in mattinata un 72enne rimasto infortunato in Alta Valsassina, nuovo intervento di soccorso in atto nel pomeriggio – non distante dal teatro della prima emergenza del giorno.

Intorno alle 15:3o si è registrata infatti una caduta ancora in zona impervia, nel territorio comunale di Crandola.(nei pressi del ‘Larice Bruciato‘).

Al momento non vi sono ulteriori informazioni sulla persona coinvolta, se non che si tratta di un 61enne; sul posto il Soccorso Alpino di Premana.

