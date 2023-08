Data pubblicazione 7 Agosto 2023

MARGNO – Persona ferita in zona impervia in Alta Valle. In codice giallo sta intervenendo il Soccorso Alpino con squadre da terra partite da Premana ed è in volo l’elicottero Areu decollato dalla base di Sondrio.

L’infortunato è un uomo di 72 anni, l’episodio è avvenuto nei boschi tra Margno e Crandola Valsassina – non distante dall’Alpe Piazza.

Aggiornamenti in questa stessa pagina di VN, non appena disponibili.

RedCro