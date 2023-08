OSPEDALE DI COMUNITÀ, UN AIROLDI SERENO E 4 CONSIGLIERI BASTANO PER DARE IL VIA LIBERA

Data pubblicazione 24 Agosto 2023

INTROBIO – Accolta la richiesta e rilasciato il permesso per l’edificazione della casa di comunità ed ospedale in località Sceregalli in deroga. Questo il punto all’ordine del giorno discusso ad Introbio dal consiglio comunale straordinario della scorsa sera – dopo il tentativo fallito in prima convocazione: una assemblea ridotta infatti con l’assenza dei consiglieri di maggioranza Tiziana Regazzoni, Mauro Silva e Riccardo Benedetti e di tutta la minoranza.

“In questa seconda convocazione del consiglio, considerata sicuramente valida – chiarisce il sindaco di Introbio Adriano Airoldi –, inseriamo l’ultimo tassello per garantire all’Asst la possibilità di realizzare l’ospedale e la casa di comunità. Siamo abbastanza al limite delle tempistiche concesse dal Pnrr e la conferenza dei servizi ha chiesto al Comune l’opportunità di poter derogare da alcune misure per l’edificazione di un edificio di pubblico interesse. Questa sera siamo qui per concedere la possibilità di realizzare ampliamenti al di fuori del piano regolatore”.

La superficie fondiaria destinata all’edificazione dell’ospedale risulta di 1483,51 mq: il rapporto ammissibile è normalmente di 494,50 mq mentre il progetto consegnato in comune parla di 885,36 mq. L’indice fondiario, invece, risulta di 4091,46 m³ e l’altezza della struttura sarà, infine, di 9,78 cm contro i 9 consentiti.

“Ce l’abbiamo fatta e sono veramente contento di essere riuscito a portare a termine questo progetto – chiosa Airoldi -. Potete dire che è stato un consiglio con un sindaco sereno e tranquillo”.

S.G.