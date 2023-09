GRIGNE SKYMARATHON: PER MALTEMPO LA GARA SLITTA A DOMENICA

Data pubblicazione 15 Settembre 2023

PASTURO – Grigne Skymarathon, unica tappa italiana 2023 di Skyrunner World Series si correrà domenica. Le previsioni meteo per sabato non consentirebbero all’elicottero di volare e quindi agli uomini del soccorso di garantire la sicurezza degli atleti; da qui la scelta di sfruttare l’opzione della seconda data disponibile già preventivata dal comitato organizzatore proprio per questo motivo.

“Memori dell’esperienza 2021 c’eravamo riservati due date così da avere maggiori chance di proporre la gara nella sua versione originale – ha esordito il responsabile del comitato organizzatore Alberto Zaccagni -. Vista l’evoluzione del meteo e dopo un briefing con le guide alpine e gli uomini del soccorso, abbiamo deciso di slittare di un giorno. Siamo consapevoli che questa scelta potrà causare alcuni disagi agli atleti, ma sappiamo anche che chi si è iscritto lo ha fatto per correre una gara unica, mitica e dall’alto coefficiente tecnico. Slittando di un giorno avremo la quasi certezza di garantire atleti e pubblico il passaggio in Grignetta e sul Grignone”.

Il programma prevede quindi nel pomeriggio di sabato la possibilità di ritiro pettorali dalle 14 alle 17:30 (per chi non riuscisse sarà aperta anche dalle 5:30 alle 7 di domenica). Alle 18 è invece prevista la presentazione degli atleti élite. Domenica mattina la gara partirà alle 7:30. L’arrivo del primo uomo è atteso subito dopo le 12:00, mentre le premiazioni si terranno alle 17. Seguirà gran festa finale. Dal cuore della Valsassina, 374 corridori del cielo (334 uomini e 40 donne) affronteranno 42km e 3600m d+ con passaggio ai 2184m della Grigna Meridionale e ai 2410 di quella Settentrionale.

In palio punti preziosi nel circuito Skyrunning World Series, un pass per il mitico Trofeo Kima e il prestigio di portare a termine una delle gare che hanno fatto la storia di questa disciplina. L’evento, proposto da Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa è supportato da Regione Lombardia e da diversi enti locali, avrà come sponsor tecnico Scott Sport Italia supportato da DF Sport Specialist.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com.