GRIGNE SKYMARATHON 2023, PETTORALI ESAURITI E GRANDI CAMPIONI SABATO PER IL MEMORIAL DAVIDE INVERNIZZI

Data pubblicazione 13 Settembre 2023

PASTURO – Sold out di pettorali, grandi campioni, atleti provenienti da 28 differenti nazioni e alcuni dei migliori interpreti italiani della specialità per la seconda edizione di Grigne Skymarathon. Come da programma il Memorial Davide Invernizzi andrà in scena sabato con eventuale data di recupero in caso di maltempo il giorno successivo. Location di partenza e arrivo, come sempre, Pasturo. Dal cuore della Valsassina, alle 7:30, 374 corridori del cielo (334 uomini e 40 donne) affronteranno 42km e 3600m d+ con passaggio ai 2184m della Grigna Meridionale e ai 2.410 di quella Settentrionale.

In palio punti preziosi nel circuito Skyrunning World Series, un pass per il mitico Trofeo Kima e il prestigio di portare a termine una delle gare che hanno fatto la storia di questa disciplina. L’evento, proposto da Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa, vede come super favoriti gli ultimi vincitori della Grande Corsa sul Sentiero Roma; ovvero l’americana Hillary Gerardi e il britannico Finlay Wild.

Se al femminile la forte atleta del Team Scarpa/Black Diamond dovrà vedersela con la francese Iris Pessey (Scott), la ceca Marcela Vasinova (Dynafit) e un gruppetto di tenaci avversarie tra cui spiccano anche le nostre Elisa Pallini e Daniela Rota, la gara maschile appare davvero incerta.

Oltre al sopracitato Wild, a caccia di un posto nell’albo d’oro vi sono lo spagnolo Manuel Merillas (Scarpa) e gli italiani William Boffelli (Crazy/Craft), Cristian Minoggio (Altitude). Menzione d’obbligo per i “local” Daniel Antonioli (Scarpa/Karpos), Luca Del Pero (Scarpa), Andrea Rota (Salomon) e Mattia Gianola.

Se per le 19.30 di venerdì è prevista la presentazione degli atleti élite, meteo permettendo la gara partirà alle 7:30 di sabato mattina. L’arrivo del primo uomo è atteso subito dopo le 12:00, mentre le premiazioni si terranno alle 17:30. Seguirà gran festa finale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com.