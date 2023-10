LE MANDORLE ED I TANTI BENEFICI PER LA SALUTE

Data pubblicazione 28 Ottobre 2023

Sono tra i tipi di frutta secca più consumata, versatili ed utili per creare tante buone ricette, perfette per essere mangiate come snack o spuntino, pratiche da portare in borsa anche per chi è sempre in giro, buone e dal sapore inconfondibile, ma anche molto salutari. Parliamo delle mandorle, frutta a guscio altamente nutriente e ricca di principi attivi benefici per l’organismo.

Le mandorle non sono altro che i semi commestibili, e buonissimi potremmo aggiungere, del Prunus dulcis, l’albero che comunemente viene chiamato mandorlo, originario del Medio Oriente ma ormai diffuso in tutto il mondo. Motivo questo che consente alle mandorle di essere prodotte in diverse regioni del globo, anche in Italia. Arrivano dalla Sicilia, infatti, le mandorle sgusciate che si trovano in vendita sullo store di CiboCrudo.

Non si tratta di prodotti comuni perché sono considerate le migliori al mondo in quanto più grandi e con un maggior contenuto di olio rispetto ad altre varietà. Quelle proposte dallo shop online italiano sono coltivate in un contesto climatico ideale, riconosciute come Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano dal Ministero delle Politiche Agricole.

Già questo ci consente di capire come siano speciali: il sapore è delicato ed elegante, la croccantezza irresistibile, già sgusciate e pronte per il consumo. Si tratta di frutta cruda in quanto non subisce alcuna tostatura a differenza di molti prodotti che si trovano in commercio, e non contiene nemmeno sale, zucchero o conservanti aggiunti. Le mandorle di CiboCrudo seguono una serie di standard ben delineati in quanto coltivate in agricoltura biologica certificata. Vengono, infatti, raccolte a mano con metodi tradizionali ed essiccate al sole, così da mantenere inalterate le loro proprietà organolettiche.

È questo processo che permette loro di differenziarsi da tante altre proposte, in quanto sono naturali e senza alterazioni e questo consente di trasferire all’organismo tutti i nutrienti che contengono, regalando dei benefici reali. Dai grassi sani agli antiossidanti, dalle vitamine ai minerali, le mandorle sono un concentrato di nutrienti incredibili.

Sono ricche di calcio, manganese e magnesio, un oligoelemento che può migliorare l’insulino-resistenza e del quale, non di rado, chi soffre di diabete è carente. Hanno, inoltre, un elevato apporto proteico che include ben 18 aminoacidi e per questo sono energetiche, ideali per chi pratica sport. I grassi insaturi donano poi benefici per la salute del cuore, del cervello e dei nervi.