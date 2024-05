SP64. CEDE UN CIGLIO, SENSO UNICO ALTERNATO ALLA CULMINE DI SAN PIETRO

Data pubblicazione 23 Maggio 2024

MOGGIO – Parziale cedimento del ciglio di valle della carreggiata stradale per circa 10 metri lineari lungo il tratto della Sp 64 “Prealpina Orobica” in prossimità del pk 13+500 in località Culmine di San Pietro. Il fatto si è verificato mercoledì mattina e ha costretto l’amministrazione provinciale ad adottare una nuova regolamentazione della circolazione in loco, con l’istituzione del senso unico alternato a vista della strada.

“A seguito delle prime verifiche, effettuate da parte del personale tecnico dell’Ente, si è potuto appurare che tale cedimento deriva da un più ampio movimento del pendio montano sottostante la strada provinciale – annota la Provincia -. Ritenuto opportuno, a scopo precauzionale, attuare temporaneamente il restringimento della carreggiata consentendo il transito sul solo lato di monte, che non mostra segni di cedimento e considerata la necessità di condurre ulteriori verifiche specialistiche sul pendio per definire la natura e l’entità di tale movimenti prima di procedere al ripristino dell’infrastruttura” l’ente ha ritenuto necessaria la modifica delle modalità di circolazione lungo il tratto interessato dal cedimento con la contestuale istituzione del senso unico alternato “a vista” nel tratto interessato dalle 17 di mercoledì 22 maggio 2024 e sino a successiva revoca.

RedViab

L’ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCO:

Sp 64 – SENSO UNICO ALTERNATO Culmine San Pietro