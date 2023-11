CALCIO, CORTENOVA SEMPRE SECONDO. E DOMANI ARRIVA L’ARCIGNA POL. 2001

Data pubblicazione 4 Novembre 2023

CORTENOVA – Passo falso e due punti persi all’ultimo respiro per la prima squadra del Cortenova, che col pareggio di domenica scorsa al Bione vede riallontanarsi la vetta della classifica. Un peccato considerato il pessimo tempismo del gol della Rovinata che, dopo una settimana di speranze, ha riportato tutto al punto di partenza.

Va detto che l’1-0 sarebbe andato stretto alla squadra lecchese, che per gran parte del match, soprattutto nel primo parziale, ha tenuto il pallino del gioco mettendo alle corde i valsassinesi, bravi, comunque, a passare in vantaggio e a sbarrare la strada in difesa, almeno fino al terzo minuto di recupero.

Di misura anche la vittoria della Polisportiva Oratorio Bulciago, trionfante 1-0 nel match d’alta quota contro il Mandello. Unica nota positiva la sconfitta dell’Audace Osnago, terza in graduatoria, caduta 3-1 in casa dell’ostica Polisportiva 2001.

Il match del Bione ha messo in evidenza un’altra freccia offensiva nella faretra di mister Andrea Tantardini: i calci piazzati. Sono già diversi, infatti, i gol gialloblu giunti in situazioni di palla inattiva, soprattutto con i pericolosi colpi di testa di Mattia Pirillo, difensore centrale già a quota 3 centri in questo inizio di campionato. Un asso nella manica che contribuisce notevolmente a mantenere quello che è il miglior attacco della competizione, con 20 gol segnati nelle prime otto giornate.

Guardando al calendario, si preannuncia piuttosto ostico il prossimo impegno del Cortenova, che giocherà in casa alle 14:30 contro la Pol 2001. Settima in classifica, la squadra lecchese si è messa in evidenza soprattutto nella fase difensiva: i soli 4 gol subiti valgono la miglior difesa del torneo, a fronte del secondo peggior attacco con soli 7 reti segnate. Insomma, un fortino compatto difficile da espugnare, come conferma l’unica sconfitta subita alla seconda giornata contro la capolista.

Il Bulciago sarà invece ospite del Montevecchia, mentre l’Osnago ospiterà il fanalino di coda del Vercurago.

Come sempre, cronaca del match del Cortenova su VN, al termine della partita.

