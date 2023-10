CALCIO, CORTENOVA: SERATA “ROVINATA” AL 94′. 1-1 AL BIONE

Data pubblicazione 29 Ottobre 2023

LECCO – Domenica bagnata, domenica sfortunata per il Cortenova, che sfiora la vittoria ma si fa rimontare in piena zona cesarini dalla Rovinata. Una beffa che costa cara ai valsassinesi, che vedono allungarsi di due punti la distanza che li separa dalla capolista Bulciago, vincente 1-0 contro il Mandello.

Partono meglio i lecchesi, che approfittano dell’avvio “molle” del Cortenova per alzare fin da subito il baricentro. Poco gioco, tanti palloni sporchi e poche occasione da gol nella mezz’ora iniziale, con la Rovinata più attenta e reattiva sulle palle vaganti. La prima grande occasione è del Cortenova: sponda di Diakhate per Arrigoni, in cui mancino da fuori area si stampa sulla traversa. La squadra di casa risponde con una punizione di Fofana che sfiora il palo.

Nella ripresa valsassinesi più pimpanti. Alex Fazzini va subito vicinissimo al vantaggio con un destro da posizione favorevole che si spegne a lato. Il gol arriva al 53′ con quello che ormai è un marchio di fabbrica: punizione dalla sinistra, cross di Selva e colpo di testa vincente di Pirillo, alla sua terza marcatura stagionale.

La Rovinata prova ad alzare il ritmo e sfiora il pareggio dagli sviluppi di un angolo, con la conclusione da posizione defilata che si stampa sul palo. I gialloblu, dal canto loro, sono pericolosissimi in contropiede: Busi trova Sergio Fazzini a centro area, ma il suo mancino a botta sicuro è deviato in angolo da una parata provvidenziale di Mangili. In pieno recupero, ecco la beffa per il Cortenova: Donizetti raccoglie il pallone dopo un’uscita di Andrea Fazzini e, con freddezza, coglie il pallonetto vincente. Festa Rovinata, che ferma così i secondi in classifica, che non riescono a sfatare il “tabù Bione”.

Sugli altri campi, vittoria di misura della Polisportiva Oratorio Bulciago sul Mandello. Cade invece l’Audace Osnago contro la Pol 2001, mancando così la possibilità di agganciare i valsassinesi. Vittoriose Lomagna (3-2 sull’Aurora San Francesco), Lecco Alta (2-3 Vs OSGB Merate), Montevecchia (1-0 contro l’FCD Merate) e Verderio (3-2 al Vercurago). Pareggiano San Zeno e Foppenico (1-1).

RedSpo