PROTESTA ANIMALISTA. ROBERTO COMBI (CACCIATORI): “TRA TUTTI I MALI, LA NOSTRA È UNA PASSIONE SOPPORTABILE”

Data pubblicazione 5 Novembre 2023

Non voglio commentare la protesta animalista di ieri sera a Barzio. Chi conosce il mondo della caccia non ha bisogno di commenti o spiegazioni. Per chi non lo conosce oppure lo odia è inutile cercare di faglielo comprendere, è come ragionare con una sedia quindi no comment.

Nel frattempo che c’è chi protesta noi continuiamo a pulire i sentieri, posizioniamo defibrillatori, collaboriamo con i veterinari per il monitoraggio dei selvatici e tante altre iniziative.

Poi andiamo a caccia con modi, tempi, e leggi che ci consentono di svolgere una passione che non è spiegabile a chi non vuol sentire.

Ricordo sempre che per avere e mantenere il porto d’armi bisogna avere la fedina penale pulita, che ad ogni infrazione per guida in stato di ebrezza è il primo documento che viene ritirato come per qualsiasi segnalazione alle forze dell’ordine, raccontiamolo ai genitori dei morti del sabato sera, a chi stupra, a chi è nel mondo della droga ecc…

Forse la caccia è una passione che si può anche non capire ma credo che tra tutti i mali è una passione che si può anche sopportare.

Roberto Combi

Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Lecchesi”