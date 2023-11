CALCIO: AUDACE È CORTENOVA MA OSNAGO PAREGGIA NEL RECUPERO

Data pubblicazione 19 Novembre 2023

CORTENOVA – Per due volte Mattia Busi porta il Cortenova in vantaggio nello scontro in alta quota contro l’Audace Osnago ma gli ospiti per due volte riportano il risultato sul pareggio. Termina quindi 2-2 la partita di questo pomeriggio, lasciando invariati i valori tra le due formazioni ma complicando il percorso verso i playoff di entrambe.

LA CRONACA

Gara molto tattica con le due squadre che lottano molto a centrocampo. Due occasioni per parte con il Cortenova che ne capitalizza una. Ospiti pericolosi al 12′ quando, sugli sviluppi di una giocata nata sulla fascia destra, arriva il colpo di testa di Fioravanti ma Andrea Fazzini devia in calcio d’angolo. Al 25′ occasione per il Cortenova: Gritti vince un rimpallo e serve Spada che va al tiro dall’area piccola, ribatte di piede il portiere ospite. Valsassinesi in vantaggio alla mezz’ora: traversone di Tarcisio Fazzini dalla fascia sinistra e colpo di testa vincente di Mattia Busi. Reazione dell’Audace Osnago al 42′ con Di Franco che colpisce il palo esterno con un tiro da dentro l’area di rigore.

Avvio di ripresa scoppiettante: al 47′ occasione per il Cortenova, calcio di punizione battuto da Galli dal vertice destro dell’area ospite, il portiere smanaccia sulla traversa. Un minuto dopo sul ribaltamento di fronte pareggia l’Audace Osnago: veloce ripartenza sulla fascia destra di Consonni, palla al centro per l’accorrente Alberto Fumagalli che deposita in rete. Ospiti che al 53′ sono pericolosi con Di Franco che va al tiro dai 25 metri colpendo la traversa. La partita prosegue con lunghi lanci da una parte all’altra del terreno di gioco e le emozioni sono tutte nel finale: all’85’ il Cortenova si riporta in vantaggio con Busi, bravo da dentro l’area avversaria a sfruttare un passaggio di Gritti che gli consente di battere il portiere ospite. Al 93′ pareggia l’Audace Osnago con un colpo di testa di Riva che sfrutta una ripartenza dei propri compagni sulla corsia di destra.

CORTENOVA-AUDACE OSNAGO 2-2

Cortenova: Andrea Fazzini, Galli, Tarcisio Fazzini (dal 66’Berera), Sergio Fazzini (dall’81’ Conti), Federico Gianola 2003, Pirillo, Diakhate (dal 69′ Gabriele Arrigoni), Gritti, Busi, Spada (dall’87’ Luca Arrigoni), Caverio. Allenatore: Tantardini.

Audace Osnago: Mandelli, De Petri (dal 92′ Vilian), Sala, Matteo Fumagalli (dall’87’ Talamo), Ponzoni, Nkoda, Fioravanti (dal 55′ Riva), Alberto Fumagalli (dall’81’ Ndiaye), Di Franco, Nisi, Consonni. Allenatore: De Giovanni.

Arbitro: Bonacina di Lecco.

M.C.