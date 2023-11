LA LETTERA: “GRIDARE ‘AL LUPO, AL LUPO’ SA DAVVERO DI MEDIOEVO”

Data pubblicazione 21 Novembre 2023

Spettabile Redazione,

chiedo di pubblicare queste mie considerazioni in risposta all’articolo sulle capre “perseguitate dal lupo” pubblicato da Valsassinanews.

Il tema “lupi” è più che mai attuale, in quanto è oggetto di campagna elettorale: come l’ostilità verso gli orsi ha portato ai recenti risultati elettorali nella Provincia di Trento, così in Lombardia si aizza l’opinione pubblica disinformata contro i lupi in cerca di facili voti per le consultazioni Europee 2024.

Nessuno lo ricorda, ma i grandi predatori godono di protezione rigorosa perché sono stati estinti per mano dell’uomo in passato, con gravi danni nell’equilibrio faunistico che hanno costretto la Comunità Europea ad investire risorse economiche ingenti per garantire che potessero, nel tempo, riprendere gli spazi ed il ruolo che loro competono.

Parlare di specie aliena, dunque, significa semplicemente non conoscere la storia della Valsassina.

Si chiede la riduzione della protezione rigorosa dei lupi, ma nel trattare la questione, più che mai teoricamente data la non presenza, non viene fatto alcun cenno alla prevenzione dei danni: recinzioni e, se non si vogliono rinchiudere le greggi nemmeno di notte, cani da guardiania, nella più popolare tradizione pastorizia che si dichiara a gran voce di voler preservare.

I pastori ed allevatori che si dicono preoccupati si confrontino con i tanti loro colleghi che non hanno subito predazioni in aree dove il lupo è davvero tornato, solo adottando le giuste precauzioni.

E non si dimentichi che la normativa in Regione Lombardia prevede, comunque, un l’indennizzo riconosciuto indipendentemente dal fatto che il danneggiato abbia adottato o meno idonee misure di prevenzione e sia che si tratti di allevatore professionista o amatoriale.

Gridare “al lupo, al lupo” sa davvero di medioevo: vogliamo concludere che l’umanità non si è evoluta da allora?

Cristina Panzeri

