LE CAPRE, PERSEGUITATE NEI SECOLI (ANCHE DALL’UOMO). E ADESSO DAL LUPO

“Un’agricoltura montana che si vorrebbe burocratizzata e slegata dai cambiamenti ambientali in atto – aggiunge Pasquini -, che si vorrebbe indifferente all’avvento di predatori e specie animali aliene (come ad esempio il lupo) che rappresentano un pericolo per il delicato equilibrio della pastorizia montana, ponendo in forte rischio attività economiche, che per alcuni rappresentano l’unica fonte di sostentamento portata avanti al costo di innumerevoli sacrifici, e la polverizzazione di un patrimonio immateriale di tradizioni e peculiarità territoriali e gastronomiche, oltre che, non da ultimo, l’accelerazione dell’abbandono dei pascoli, il cambiamento del paesaggio e la scomparsa dell’habitat naturale per altre specie animali che per esempio non avrebbero più a disposizione radure e un certo tipo di bosco privo di arbusti e cespugli”.