SCUOLE MEDIE DI INTROBIO. AIROLDI ACQUISTA IL TERRENO MA LA MINORANZA INSISTE SU MUTUO E PROBLEMI DI FORMA

Data pubblicazione 25 Novembre 2023

INTROBIO – Venerdì sera il Consiglio Comunale di Introbio ha adottato con voto unanime il nuovo Piano di Governo del Territorio, realizzato in sostituzione del precedente documento risalente a un decennio fa. Recepite le nuove normative di Regione e Provincia che impongono una decisiva diminuzione del consumo di suolo (20%) ora il Pgt sarà a disposizione della cittadinanza che per i prossimi 30 giorni potrà presentare le proprie osservazioni.

In sede di assemblea si è tornati anche sull’acquisizione del terreno di via Valleggio sul quale l’amministrazione del sindaco Adriano Airoldi vorrebbe far sorgere il nuovo edificio destinato alle scuole secondarie inferiori del centro valle. Una querelle che va avanti da tre anni e a cui ora è imposta una forte accelerata in vista della scadenza del mandato dell’attuale amministrazione (si andrà al voto nella primavera 2024).

La pratica prevede una spesa di 418mila euro sostenuta anche da un mutuo da sottoscrivere con Cassa Depositi e Prestiti, ma attorno ad essa si sono snodate vicende che suggerirebbero prudenza. Furono clamorose infatti le dimissioni del segretario comunale, in conflitto con la giunta proprio su questo argomento.

“Non possiamo essere contro le scuole, anzi ribadiamo la necessità di un nuovo edificio – spiega Lino Artusi dai banchi della minoranza motivando il voto contrario -, tuttavia su questo specifico dossier persistono incongruenze di forma che non ci consentono di dare il nostro via libera all’acquisizione”. La minoranza dunque prende le distanze dall’operato della squadra di Airoldi, il quale ricopre anche il ruolo di tecnico comunale pur non avendo competenze tecniche specifiche, evidenziando tra le anomalie anche la scelta di un mutuo che si andrà a lasciare sulle spalle degli introbiesi e tre anni di dubbi mai chiariti.

RedPol