APPARTAMENTI E BOX, ANCHE CORTABBIO NEL MIRINO DEI LADRI

Data pubblicazione 27 Dicembre 2023

PRIMALUNA – Diverse residenze di Primaluna sono state visitate dai ladri nelle giornate precedenti il Natale. Ampiamente raccontato della situazione che da novembre allarma Barzio dove anche la sera della Vigilia si è registrato un nuovo tentativo di effrazione (sempre nella stessa via del paese, delinquenti messi in fuga dai residenti che hanno notato le torce in giardino), la situazione non è tranquilla nemmeno in centro valle, nello specifico a Cortabbio.

In questo caso oltre ad alcuni appartamenti i malviventi hanno forzato anche dei box. La procedura sembrerebbe la stessa messa in atto nel paese dell’altopiano, dunque colpendo nelle ultime ore del pomeriggio non appena cala il buio, cercando di assicurarsi che gli abitanti siano fuori casa.

In due diversi episodi la sorveglianza degli appartamenti da parte dei ladri non è andata a buon fine: la sera del 23, un istante dopo che la proprietaria di casa era uscita per chiacchierare con la vicina, un uomo ha scavalcato la recinzione di un giardino, casualmente alla finestra c’era però il marito che ha potuto osservare tutti i movimenti del malintenzionato per poi spaventarlo e metterlo in fuga. La sera prima erano invece due gli uomini con torce penetrati in un giardino, ma la presenza in casa di una ragazza li ha fatti scappare.

RedCro