Data pubblicazione 2 Febbraio 2024

INTROBIO – L'”occhio” è quello del nostro mago della fotografia in montagna, la scenografia viene gentilmente offerta da madre natura.

La vista di questo strepitoso tramonto datato venerdì 2 febbraio 2024 è dalla Valbiandino; immagine colorata (e non ritoccata) che è stata catturata questa sera da Maurizio Castoldi – al quale vanno ancora una volta i nostri ringraziamenti accanto ai consueti complimenti per lo “scatto” pubblicato in copertina e, per esteso, di seguito: