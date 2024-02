METEO. WEEKEND SERENO O POCO NUVOLOSO, EFFETTI DI FOEHN

Data pubblicazione 2 Febbraio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il transito di una struttura frontale a nord delle Alpi porta una intensificazione delle correnti da nord ed è seguito tra venerdì e sabato dall’espansione di un’area anticiclonica che insisterà sulla regione per il fine settimana. Nei prossimi giorni poco nuvoloso e ventilato sui rilievi, nebbioso con debole circolazione in pianura.

Venerdì 2 febbraio cielo in prevalenza velato, a tratti localmente nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Effetti di foehn nelle valli e sull’alta pianura occidentale, con temperature localmente più alte. Zero termico inizialmente attorno a 2000 metri, dal mattino in risalita da ovest a est fino a portarsi in serata attorno a 3000 metri circa. Venti in montagna settentrionali: fino al primo mattino moderati o forti oltre 700 metri circa, quindi in attenuazione sotto i 1500 metri circa, ancora moderati o forti fino a sera a quote più elevate, anche a carattere di Foehn.

Sabato 3 febbraio cielo in generale sereno o poco nuvoloso per velature o nubi stratificate. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 3300 metri circa. Venti in montagna deboli o moderati da nord nordovest.

Domenica 4 febbraio cielo poco nuvoloso su rilievi e alta pianura per il passaggio di nubi sottili in quota; parziali schiarite nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Zero termico: attorno a 3200 metri. Venti in montagna settentrionali, fino a moderati in quota.

Tendenza per lunedì 5 febbraio: sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti moderati settentrionali su Alpi e Prealpi, in attenuazione lunedì; temperature in lieve aumento ma con calo dell’escursione termica diurna.

Fonte Arpa Lombardia