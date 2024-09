BALLABIO-LECCO. LETTERA DA UN PENDOLARE: “SE AVESSERO PROLUNGATO LA GALLERIA…”

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

Ho letto l’articolo che avete pubblicato sulla Lecco-Ballabio (Il graffio. Lecco Ballabio, la passerella di Salvini e quella scarica di sfiga)… Vorrei anche dire qualcosa in merito al fatto che la sfiorata tragedia è successa il 9 dicembre del 2022 e dopo quasi due anni siamo ancora nella cacca!

Inoltre, mi domando, ma per il cantiere attivo sulla strada, per il quale ho visto ben poche volte gli operai al lavoro, Anas percepisce dei soldi o dei contributi pubblici? Penso che tutti i pendolari ne abbiano piene le scatole, e credo di non esser l’unica a pensare che se avessero prolungato la galleria il cantiere non sarebbe più presente!

È vero, forse sarebbe stata un’opera onerosa, ma almeno avremmo avuto una strada più sicura di ora, e con un limite di velocità un pochino più alto.

Sperando che chi di dovere, leggendo, possa darci qualche spiegazione.

Lettera firmata