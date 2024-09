IL SONDAGGIO DI VN. RIPRESA DI SCUOLA E LAVORO, LETTORI PESSIMISTI

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

VALSASSINA – Prevalentemente preoccupati i lettori di VN per la ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo le vacanze estive. Questo l’esito dell’ultimo sondaggio proposto dal nostro quotidiano.

Cosa ci aspetta? Per il 37% dei partecipanti alla consultazione on line, “Ancora un anno di crisi economica“. Si aggiunge la risposta “La solita stagnazione” che raccoglie il 25% dei voti) e un ulteriore 7% per l’evergreen “È sempre il solito magna-magna“. Appena un voto su cinque per “Sono ottimista” mentre non ha “idee chiare sul futuro” il 6% dei lettori.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine giovedì 12 settembre e tratta (purtroppo) ancora una volta la pessima gestione viabilistica della “nuova” Lecco-Ballabio.

SI TORNA A SCUOLA E AL LAVORO. COSA CI ASPETTA? Ancora un anno di crisi economica (37%, 95 Voti)

La solita stagnazione (25%, 63 Voti)

Sono ottimista (20%, 51 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 19 Voti)

Non ho idee chiare sul futuro (6%, 15 Voti)

L'argomento non mi interessa (4%, 11 Voti) Totale votanti: 254

