CORTENOVA CALCIO: MERATE SCACCIA CRISI? OGGI POMERIGGIO ARRIVA L’FCD

Data pubblicazione 4 Febbraio 2024

CORTENOVA – Sconfitto un Merate, ne arriva un altro. Dopo la ventata di fiducia ottenuta col 3-2 in extremis sul campo dell’O.S.G.B., la prima squadra del Cortenova è pronta ad ospitare l’altra formazione della città brianzola, l’F.C.D., per continuare la rincorsa verso la zona playoff.

L’ultima vittoria in “zona Cesarini” non può che aver dato entusiasmo ai valsassinesi, che, in questo campionato, proprio nei minuti finali hanno subito le più grandi beffe. Tre punti che pesano come macigni in una classifica cortissima, con ben otto squadre racchiuse in soli cinque punti.

Motivo per cui, la sfida casalinga contro l’F.C.D. Merate non può che portare un unico risultato utile: la vittoria. All’andata la squadra di Andrea Tantardini, allora lanciata nelle prime posizioni della graduatoria, non fallì la trasferta, vincendo con un netto 3-0 grazie ai gol di Sergio Fazzini, Selva e Caverio.

Da allora però il vento è cambiato e, nel mezzo, la crisi di otto partite consecutive senza vittorie. Una tempesta che a Cortenova, ultimi risultati alla mano, sembra stia passando.

Impossibile non dare un occhio anche agli altri incontri, con un campanello d’allarme su Mandello-Montevecchia e Rovinata-Verderio. Il duo di testa rappresentato da Bulciago e Lecco Alta se la vedrà rispettivamente con Audace Osnago e Foppenico.

Gli altri match saranno Aurosa San Francesco-O.s.g.b. Merate, Vercurago-San Zeno e Pol 2001-Oratorio Lomagna.