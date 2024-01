CORTENOVA, CHE IMPRESA: RIMONTA DUE VOLTE E INFINE VINCE 3-2 A MERATE!

Data pubblicazione 28 Gennaio 2024

MERATE – Prova di forza e di carattere superlativa del Cortenova, impegnato a Merate per la terza giornata di ritorno nel girone K di Seconda categoria.

Sotto due volte nel punteggio, i valsassinesi rimontano e trovano l’apoteosi finale all’ultimo secondo, nella famosa “zona Cesarini” che finalmente sorride alla squadra gialloblu.

La partenza è buona per il Cortenova, che nei primi minuti cerca due volte il tiro da fuori con Busi e Gabriele Arrigoni. Al 10’ cross dalla sinistra di Galli, Selva anticipa tutti di testa ma la palla finisce di poco sul fondo.

A passare in vantaggio sono però i padroni di casa al 15’: Corti scappa sulla sinistra e mette in mezzo la palla per l’accorrente Villa, che dal limite dell’area piccola deve solo spingerla in porta.

La reazione valsassinese si fa attendere fino al 30’, quando Busi anticipa il portiere di testa e viene steso in area. Rigore per il Cortenova, che Maroni realizza incrociando il tiro.

La ripresa si apre con i gialloblu più propositivi: ottime occasioni per Arrigoni (tiro alto) e Busi (parato). Così come nel primo parziale, a trovare la via della rete è ancora il Merate: ancora Villa al 60’ realizza un calcio di rigore riportando avanti i suoi.

I minuti passano e il Cortenova fatica a creare. A modificare l’esito della partita sono i cambi di mister Andrea Tantardini: appena entrato, Luca Arrigoni è il più lesto di tutti a ribadire in rete una palla al limite dell’area dopo la risposta di Brivio al tiro di Busi.

Prima gioia in maglia gialloblu per il classe 2004 di Ballabio, che riporta il risultato in parità.

Finale di gara rocambolesco, con Merate sbilanciato alla caccia del gol vittoria: al 90’ flipper incredibile nell’area ospite, con la palla che sbatte in pieno sul palo alla sinistra di Codega. Lo stesso portiere è provvidenziale in pieno recupero con una pronta risposta al tentativo ravvicinato di Tucci.

Partita finita? Macché! Al 94’ Sergio Fazzini batte una punizione dai 40 metri sul secondo palo, dove sbuca Diakhate (appena entrato) che non può fallire la rete del vantaggio.

Un gol provvidenziale per il corso della stagione del Cortenova, che ora vede la zona playoff distante solo due punti.

RedSpo