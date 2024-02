DALL’ARCHIVIO. COME OGGI, DIECI ANNI FA: VALSASSINANEWS TRA ORSI, POPOLAZIONE E STRADE “BUCATE”

Data pubblicazione 18 Febbraio 2024

VALSASSINA – Lo sapevi? Puoi consultare VN giorno per giorno, a partire dal 2009 – anno di fondazione del nostro giornale. Ad esempio, esattamente 10 anni fa parlavamo di orsi (tema molto “caldo”, a quell’epoca), di residenti in aumento in Valle specialmente a Primaluna e Cremeno e ancora della condizione pessima come sempre delle nostre strade, con un sopralluogo sulla Provinciale 64 nel centro abitato di Maggio.

Trovi le principali news del 18 febbraio 2014 più sotto, dopo la breve scheda dedicata al nostro corposo archivio:

L’ORSO SI È SVEGLIATO E HA PREDATO UNA PECORA. MA LONTANO DA QUI 18 Febbraio 2014 Probabilmente il bel tempo e l’innalzamento delle temperature registrati in quet’ultimo periodo ne potrebbero aver favorito il risveglio.Dopo il letargo, evidentemente aveva una gran fame. La localizzazione è in Val Malgina, sopra Castel dell’Acqua a est di Sondrio, quindi un bel po’ lontano dal nostro territorio. “Stanti gli ultimi accertamenti genetici dell’autunno scorso – dichiara […]

ISTAT: POPOLAZIONE IN AUMENTO IN VALLE. ”BOOM” A PRIMALUNA E CREMENO 18 Febbraio 2014 Nella classifica demografica dei paesi della Valle, dietro a Ballabio Primaluna è sempre più vicina a conquistare il secondo posto, “sorpassando” Premana: sono infatti soltanto 51 abitanti a separare il paese dell’Alta Valle da quello del Centro Valsassina. Supera finalmente quota duemila Introbio, mentre Parlasco perde dopo tanti anni quattro abitanti. A livello di zone, […]

STRADE BUCATE/IL SOPRALLUOGO QUESTA VOLTA È SULL’ALTOPIANO 18 Febbraio 2014 Dedicandoci all’Altopiano valsassinese, dobbiamo rilevare le pessime condizioni in cui versa la Strada Provinciale 64 nei tratti in cui attraversa il centro abitato di Maggio. Buche e scrostamenti interessano decine di metri di asfalto lungo le vie Dante e IV Novembre, rivelando pericolosamente gli strati delle precedenti opere di asfaltatura. Pannelli stradali mobili preavvisano delle […]