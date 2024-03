PER IL CORTENOVA OGGI UN ALTRO SCONTRO DIRETTO “CON VISTA PLAYOFF”

Data pubblicazione 3 Marzo 2024

CORTENOVA – Cambia il vento nel burrascoso mare della Seconda Categoria, con il veliero del Cortenova che pare aver trovato la traccia giusta per puntare alle posizioni che contano.

Il grande successo di Lomagna potrebbe essere il crocevia della stagione gialloblu. In casa della terza in classifica, la squadra di Andrea Tantardini ha sfoderato probabilmente la miglior prestazione stagionale, andando a vincere con merito e accorciando di tre lunghezze il divario con le squadre davanti.

Tanti i lati positivi: dalla mole di occasioni create alla tenuta fisica per tutti i 90 minuti, passando per quello che forse è il dato più appagante, ovvero la panchina lunga che ha permesso, ancora una volta, di portare a casa il risultato. 5 degli ultimi 8 gol realizzati sono arrivati da giocatori subentrati nella ripresa: un sintomo che mette in evidenza la vastità di scelte dell’allenatore e l’unità della squadra nel remare nella stessa direzione.

Un’iniezione di fiducia che potrebbe risultare fondamentale anche nella sfida di oggi, domenica, un altro scontro diretto contro la Rovinata, che precede i gialloblu di un solo punto. La partita d’andata in terra lecchese finì 1-1, con tanto rammarico visto il gol subito in pieno recupero. Fu quella la sfida che inaugurò la lunga striscia negativa dei valsassinesi, che ora sembra essere alle spalle. Altra sfida d’alta quota quella tra il Mandello, terzo, e la capolista Bulciago. Un occhio anche ad Aurosa San Francesco-Lomagna, mentre più abbordabili gli scontri delle altre pretendenti ai playoff.

Come sempre, cronaca del match del ‘Corte’ su VN al termine dell’incontro.

