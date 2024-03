TROPPE FONTANE A PRIMALUNA? IL SINDACO PRECISA: QUELLA IN PROGRAMMA È “UN PICCOLO MONUMENTO”

Data pubblicazione 3 Marzo 2024

PRIMALUNA – Arriva a stretto giro di… Whatsapp la risposta (dettagliata) del primo cittadino di Primaluna Mauro Artusi alla lettera pubblicata ieri su VN, inviata da una residente che lamentava l’inopportunità di edificare “l’ennesima fontana” in paese – specie a fronte delle tante già presenti e che versano in uno stato di disagio/abbandono.

“Mi permetto di dare un breve riscontro – attacca Artusi: l’informazione data dal Comune non è stata del tutto completa. Il termine fontana è infatti improprio dal momento che si tratta di una piccola composizione di 3 rocce provenienti dai tre luoghi principali dove c’è stata l’alluvione – sui quali è previsto un riciclo d’acqua. Una sorta di piccolo monumento vicino alla targa. Non sarà quindi per dissetarsi. Non è comunque ancora certa la sua realizzazione. I fondi invece verranno utilizzati per contribuire alla sistemazione dell’area (come giustamente riportato nell’articolo) e per installare un sistema di videosorveglianza per monitorare l’altezza dell’acqua nelle valli Molinara e Fus”.

Rimane la “denuncia” della signora sul degrado delle tante strutture.

“Quanto alle fontane segnalate dalla sconosciuta cittadina di Primaluna, pur concordando con lei sulla tristezza nel vedere certe situazioni, evidenzio quanto segue:

1) La decisione di chiudere le fontane e lavatoi é stata di Lario Reti, gestore del servizio idrico

2) Il degrado è spesso dovuto alla inciviltà di alcune persone che ritengono le fontane delle vere e proprie discariche di rifiuti.

Detto questo, prendo nota per intervenire per quanto di competenza”.

