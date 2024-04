PESCI D’APRILE 2024: QUANTI HANNO “ABBOCCATO” ALLE NOSTRE NOTIZIE BUFFE. A PARTIRE DALLE STRADE (CHE RESTANO APERTE)

Data pubblicazione 2 Aprile 2024

BALLABIO – Appuntamento imperdibile per le nostre redazioni quello del primo di aprile, giorno del ‘pesce’ e occasione per giocare con qualche notizia buffa, verosimile o del tutto frutto della fantasia. Anche a Pasquetta (a nostra memoria, coincidenza mai verificatasi: per questo abbiamo giocato un po’ anche a sfondo religioso, violando il detto “Scherza coi fanti ma lascia stare i santi”…).

Quest’anno ci si è preoccupati a Ballabio e in Valsassina per la possibile chiusura contemporanea delle due strade principali, programmata dal 4 aprile: lo specifichiamo a uso dei tantissimi che ci son cascati: vecchia e nuova Lecco-Ballabio RESTANO APERTE!

In Alta Valle ha suscitato divertimento la (finta) messa di don Bruno sull’onda del ‘metal’, ancora a Ballabio qualcuno ha reagito male alla fake news dello spostamento delle parrocchie a Morterone.

Lecco ha scoperto l’origine comasca del Manzoni mentre Calolzio ha dovuto fare i conti con le messe trasferite d’imperio dalle chiese locali a quella di Vercurago.

Infine, ancora ambito ecclesiale per la burla su Lario News della vendita ai Testimoni di Geova dell’Abbazia di Piona.

Di seguito tutti i pesci del primo aprile 2024. Per rileggerli e non cascarci la prossima volta.