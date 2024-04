FUSIONE, COSÌ PARLÒ L’ADRIANO: GLI INTERVENTI DEL SINDACO DI INTROBIO ALL’ASSEMBLEA DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – Come riferito già stamattina, più animata delle precedenti l’assemblea informativa sulla fusione amministrativa del Centro Valle, tenuta a Primaluna.

Protagonista, il “terzo incomodo” Adriano Airoldi, che ha confermato la volontà di puntare a una adesione del suo paese alla nuova aggregazione Borgo Valsassina, frutto della fusione dei Comuni di Cortenova e Primaluna. Più che altro, è emerso come Introbio starà a guardare gli eventi per poi eventualmente aggregarsi, successivamente all’operazione voluta dal duo Artusi-Galperti.

Elevata la qualità degli interventi del borgomastro introbiese, che trascriviamo integralmente, di seguito, dopo averli sbobinati dalla registrazione audio in sala. Il primo, dai toni inusualmente misurati; il successivo, decisamente più animato, in risposta alle critiche di alcuni compaesani che in queste settimane hanno raccolto firme a sostegno del progetto di fusione (a tre).

“Io sono solo spettatore, si parla della realtà di Primaluna e Cortenova, naturalmente. Avete detto tante cose che a mio parere, voglio complimentarmi con chi ha espresso la prima parte della serata, comunque cose corrette tutte sacrosante. Volevo solo dire questo: voi siete molto educati nel dire qualche comune eccetera eccetera… il comune di Introbio è quello che ha deciso di presentare la propria candidatura successivamente, con calma perché a parere nostro era un nostro pensiero chiaramente personale del nostro consiglio naturalmente. La scelta non la voglio chiamare epocale ma la scelta è molto importante, quando si sono fatte le valutazioni ed effettivamente qualcuno ha detto – qualcuno che forse ne sa più di noi – ha detto attenzione la fusione è un fattore molto importante, va fatto seguendo dei passi molto… senza sbagliare, non si può sbagliare niente, ci son state delle osservazioni oppure dei consigli, delle richieste, delle domande che abbiamo fatto noi a nostra volta. Perché adesso qua si è docenti, ma siamo stati allievi anche noi a nostra volta a suo tempo quando è nata la cosa; effettivamente voi avete deciso di partire e noi invece, pur essendo favorevolissimi alla fusione dei comuni questo lo devo chiarire abbiamo preferito temporeggiare, aspettare proprio per i motivi che avete detto voi. Introbio effettivamente così ha detto e io voglio aggiungere un altro particolare: quando ci si hanno diciamo dei pensieri abbastanza importanti come in questo caso effettivamente ci può essere avere qualche dubbio su ciò che si pensa perché magari qualcuno qua è profeta in patria, sa tutto, sa le cose con la massima precisione eccetera. Il sottoscritto ad esempio, rappresentando il mio gruppo, aveva qualche qualche titubanza eccetera per cui a un certo punto io ho anche detto “ma, proviamo a ripensarci un momentino, forse è bene che entriamo subito” ma voi eravate già partiti e a questo punto c’è stata la conferma del fatto che l’inclusione non penalizzerebbe in futuro Introbio – e quindi noi ci siamo detti “avanti, continuiamo così Primaluna e Cortenova partono, se tutto va bene Introbio sicuramente non entrerà a far parte dell’unione dei comuni, seguirà l’iter con la dovuta calma perché lo ripeto è una scelta epocale e dovrà durare tanti anni, per cui anche se ci si pensa magari anche 5 mesi, 6 mesi o un anno in più, questo non può essere una negatività penso avendo opportunità comunque di entrare a tempo debito noi sicuramente faremo il nostro referendum – un referendum corretto, giusto, dove ci sarà chi potrà dire sì ma ci potrà anche essere chi dice no. Fatte queste scelte quando arriveremo a prendere questa decisione sicuramente si farà semplicemente io non dico fusione non fusione, si farà sicuramente a quello che la maggior parte dei cittadini di Introbio vorranno fare. E ho finito”.

“La raccolta firme a mio parere è inopportuna perché crea solo confusione tra la gente e quindi non mi sembrava opportuno farlo ma però ognuno può fare ciò che vuole – visto che la signora si permette di tirare in ballo le scelte le decisioni dell’amministrazione o del comune di Introbio, io direi di evitare queste polemiche a Primaluna che non servono a niente; ne approfitto solo per dire ufficialmente che fra 2 settimane a Introbio ci sarà un incontro dove l’amministrazione comunale a chiare lettere dirà quello che i cittadini di Introbio devono sapere relativamente alla fusione dei comuni. Quindi le disquisizioni sui tempi del farlo eccetera forse questi signori non hanno ancora capito che comunque queste parole sono inutili, perché in questo momento la fusione se mai deve essere fatta si può fare tra Primaluna e Cortenova perché ormai siamo fuori gioco, d’accordo ?L’essere fuori gioco non vuol dire non fare la fusione, l’essere fuori gioco è in questo momento e lasciare che Primaluna e Cortenova visto che comunque è appurato che ci sono più probabilità di successo facciano il loro iter, Introbio (qui Airoldi si interrompe e aggiunge “non dovreste parlare perché loro mi stan facendo perdere, dire parole che anche le mie sono inopportune per voi, però chiaramente sono stato tirato in ballo quindi i chiarimenti li devo fare“) a mio parere su una scelta che deve durare poi forse anche qualche centinaia di anni, eh, non penso che sia un errore una decisione ponderarla bene e rimandarla a 5-6 mesi quindi io non capisco perché si parli di scelte, di soldi, di investimenti e cose che magari qui bagaj cerchiamo di parlarci un po’ chiaro se volete fare certe disquisizioni le fate a Introbio, quando sarò IO che dovrò parlare e potrò perlomeno trovare tutte le motivazioni per far capire ai cittadini il perché non si è partiti in questo modo subito con Primaluna o quant’altro”.