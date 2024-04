FUNIVIA DELLE BETULLE CHIUSA, LETTERA AL SINDACO CHIEDE “ALTERNATIVE”

Data pubblicazione 6 Aprile 2024

MARGNO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera, inviata anche al sindaco di Margno Giuseppe Malugani, riguardante la chiusura della funivia che porta al Pian delle Betulle e alle alternative per lo spostamento.

Dopo la comunicazione della chiusura dell’impianto sul sito del Comune, richiesta espressamente, la popolazione cerca aggiornamenti a stretto giro sulla possibilità di avere alternative, che però non sono ancora arrivate.

Se ne fa carico, tra gli altri, l’autore della e mail che pubblichiamo di seguito:

Buongiorno Signor Sindaco,

Nella sua comunicazione, riportata anche dalla stampa locale si legge che:

“l’amministrazione, di concerto con l’agenzia dei Trasporti sta verificando la possibilità di istituire un servizio alternativo dal parcheggio di Paglio sino alle Betulle”.

Ci sono novità? Ha avuto delle risposte da ITB e Agenzia TPL?



Mi permetto di segnalare che lo stesso problema si era presentato, per le medesime ragioni, a maggio 2023. È trascorso un anno ma ancora non sembra che si sia trovato un accordo per garantire un servizio sostitutivo.

Per curiosità: la società ITB, che gestisce la funivia, percepisce un contributo regionale? Se si, anche per i periodi nei quali il servizio di trasporto non viene fornito?

Cordiali saluti,

Giorgio Rebuzzini