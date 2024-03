LETTERA AL SINDACO DI MARGNO: “INFORMATE PUBBLICAMENTE SUL FERMO DELLA FUNIVIA DELLE BETULLE”

Data pubblicazione 18 Marzo 2024

Buongiorno Sig. Sindaco,

ho visto la sua comunicazione inviata all’Associazione Amici del Pian delle Betulle (pubblicata nella loro pagina Instagram) relativa al fermo per manutenzione della funivia Margno-Pian delle Betulle.

Visto che si tratta di un periodo abbastanza lungo (5 Aprile – 31 Maggio) penso sia opportuno già da ora pubblicizzare opportunamente la cosa.

Considerato che la società ITB non ha pubblicato informazioni sul sito e che l’Associazione non ha per il momento pubblicato la notizia né sulla pagina Facebook né sul sito la pregherei, come avvenuto in passato, di pubblicare la notizia nelle News del sito istituzionale del Comune di Margno in modo tale da consentire a tutti di trovare l’informazione.

Se poi venisse istituito l’auspicato Servizio sostitutivo gli aggiornamenti sarebbero graditi.

La ringrazio per l’attenzione.

Lettera firmata