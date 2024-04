SONDAGGIO VN: DROGA IN VALLE, PER I LETTORI “NON BASTA L’ULTIMA RETATA”

Data pubblicazione 11 Aprile 2024

VALSASSINA – C’era un tema purtroppo sempre di grande attualità come quello dello spaccio di droga in Valsassina nell’ultimo sondaggio lanciato da VN sul traffico di stupefacenti, tornato alla ribalta dopo il recente blitz che ha stroncato un vasto traffico di cocaina e hashish concentrato in particolare sull’Altopiano. Un blitz, beninteso, apprezzato e i cui effetti pratici sono certamente positivi – nonché “attesi” vista la notevole visibilità dell’attività delinquenziale nel nostro territorio,

Abbiamo chiesto ai lettori se quella retata sia stata sufficiente o se i pusher siano ancora al lavoro sul nostro territorio. L’esito è netto, con una vasta preponderanza di partecipanti preoccupata comunque della situazione:

“No, altri continuano” ottiene la maggioranza relativa dei voti con il 39%; per tre lettori su 10 “Servono più controlli” mentre lo spaccio “Non si fermerà mai” per un altro 21%. Controprova del sentiment popolare: significativo come appena il 2% del campione abbia scelto la voce “Sì, traffico stroncato“.

Torniamo stavolta a trattare l’argomento fusione dei Comuni in Centro Valsassina con un quesito specifico posto a chi legge VN.

DROGA IN VALLE, SUFFICIENTE LA RETATA IN ALTOPIANO? No, altri continuano (39%, 175 Voti)

Servono più controlli (30%, 136 Voti)

Non si fermerà mai (21%, 92 Voti)

È sempre il solito "pippa-pippa" (6%, 27 Voti)

Sì, traffico stroncato (2%, 11 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 7 Voti) Totale votanti: 448

